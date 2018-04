De Limburgse hiphop breekt uit, en de overheid helpt een handje

Vlaanderen is een nieuw hiphopfestival rijker. Na onder meer Fire is Gold in Vilvoorde en Out The Frame in Gent vindt eind september in Tongeren de eerste editie van Hip Hub Hooray plaats. Het evenement verenigt rappers, graffitikunstenaars, dansers en andere hiphoppende creatievelingen in de Euregio Maas-Rijn, die zich uitstrekt over Belgisch en Nederlands Limburg, Luik en zelfs Aken.

