Warpaint in de AB: Minder nevel, meer groove

Is het droompop? Downtempo rock? Postpunk met triphopinvloeden? De muziek van Warpaint laat zich niet zo makkelijk in een keurslijf wringen. Op haar vorig jaar verschenen derde langspeler 'Heads Up' schuift de groep verder op richting hiphop en r&b. Dat liet zich meteen voelen in de AB.