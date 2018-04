Warhaus in Het Depot: verleiden, verwoesten en versmachten

Het is nog rustig in Het Depot wanneer Sylvie Kreusch zelfverzekerd het podium opstapt. De exotische beats van de Warhaus-muze, die zich dezer dagen als solo-artieste aan de wereld presenteert, doen de zaal al snel vollopen met nieuwsgierige zieltjes. Geflankeerd door twee percussionisten vult multitalent Kreusch de ruimte met haar fluwelen stemgeluid en sensuele dansmoves. De atmosfeer is broeierig, haar debuutoptreden ijzersterk, de toekomst veelbelovend.

...