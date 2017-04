School is Cool in ABClub: Een knaller van een feestje

Afgaand op hun vele noteringen in De Afrekening van Studio Brussel, kun je stellen dat het Antwerpse School is Cool tot de populairste bandjes uit Vlaanderen behoort. Dit najaar verschijnt eindelijk de opvolger van hun cd 'Nature Fear' uit 2014 en die werd alvast in avant-première voorgesteld in een uitpuilende ABClub.