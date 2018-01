Iron & Wine, mét sommelier, gaf in de AB misschien wel zijn beste Belgische concert ooit

Zijn vorige twee langspelers als Iron & Wine stonden vooral in het teken van zorgvuldig gearrangeerde, met blazers en glitchy elektronica verrijkte barokpop. Dezer dagen kiest de voormalige universiteitsprofessor in de cinematografie echter voor een back to basics-aanpak. Mogelijk is dat een gevolg van de vier jaar durende hiaat tussen Ghost on Ghost en zijn nieuwe werk, een periode waarin hij zich beperkte tot duoprojecten met Ben Bridwell (van Band of Horses) en Jesca Hoop. De warme akoestische instrumentatie op Beast Epic herinnert aan die op zijn zestien jaar oude debuut The Creek Drank the Cradle en zit de liedjes werkelijk als gegoten.

