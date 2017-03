Flying Horseman brengt nieuw werk in de Handelsbeurs: Schaduwrijke nachtmuziek

Weinig muzikanten zijn zo productief als Bert Dockx. Zijn jongste cd met Dans Dans is nog niet koud of daar heeft hij alweer de leden van Flying Horseman bij elkaar gefloten. Met die band presenteert de zanger-gitarist nu 'Room/Ruins'. En ook dàt project is weer van een duizelingwekkend hoog niveau.