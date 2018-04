Faces on TV verkennen in de AB het spanningsveld tussen melancholie en sensualiteit

'All we have is now' zingt Jasper Maekelberg op Night Funeral, zijn eerste plaat van lange adem met Faces on TV. De man maakt popmuziek voor het Hier en Nu en dat verklaart wellicht waarom zijn debuut op de dag van de release in de AB al meteen live boven de doopvont werd gehouden.