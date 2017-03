Delv!s in de ABClub: Meer 'Sexual healing' dan 'What's Going On?'

Zijn geweldige stem leverde hem al vergelijkingen op met Cee-Lo Green en Jamie Lidell. En jawel, tussen die soul- en funkgrootheden kan Delv!s best zijn mannetje staan. Eind april verschijnt eindelijk 'No Ending', zijn vijf tracks tellende debuut-ep. In afwachting maakte de zanger al een goede beurt in een uitverkochte ABClub.