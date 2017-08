De stootkracht van Dans Dans en de moon dance van Van Morrison: dit was de slotdag van Jazz Middelheim

Jazz Middelheim nam op de slotdag fluks een loopje met de grenzen van het genre en hengelde ongegeneerd in de vijvers van blues, pop en rock. Over het muurtje heen kijken: het is van oudsher het essentiële waarmerk van goede jazz, de meest hybride, ongedurige en tolerante aller muziekgenres. Net zoals tijdens de afgelopen paar edities werd daarover bij het nichepubliek in en om het Park den Brandt niet één boompje, maar een heel bos opgezet én doorgezaagd. Met een halflege tent op donderdag voor de krasse jazzlegende Charles Lloyd en een grasveld dat gisteren door meer dan 6.000 enthousiast genietende bezoekers - jong en oud - onder de voet werd gelopen, bewijst de modale muziekliefhebber daar nauwelijks wakker van te liggen. TBC!

