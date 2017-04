Bob Dylan in de Lotto Arena: Hoogst elegant, maar met excentrieke trekjes

Een Nobelprijswinnaar in de Lotto Arena? Het gebeurt niet alle dagen. Maar ook al is Bob Dylan intussen 75, zijn Never Ending Tour dendert nog steeds van stad naar stad. En ook al sprak Bawb in Antwerpen geen woord, zijn twee uur durende set klonk weer opvallend vitaal en geïnspireerd.