Componist Johann Johannsson overleden

De componist en producer Johann Johannsson, die in 2015 voor de muziek van 'The Theory Of Everything' een Golden Globe won, werd vrijdag dood teruggevonden in Berlijn. Het nieuws is door zijn management op Facebook bevestigd. De doodsoorzaak is voorlopig onbekend.

Johannsson was ook genomineerd voor een BAFTA, Grammy en Oscar voor 'The Theory Of Everything' en voor de soundtrack van de film 'Sicario' van regisseur Denis Villeneuve kreeg hij een tweede Oscar-nominatie. Voor 'Arrival' van diezelfde regisseur schreef Johannsson eveneens de muziek.