Chackie Jam, Portland en SONS winnen De Nieuwe Lichting 2018

De Studio Brussel-luisteraars hebben Portland, SONS en Chackie Jam uitgeroepen tot De Nieuwe Lichting 2018. Dat maakte StuBru-presentatrice Kirsten Lemaire donderdag bekend tijdens een Facebook Live-sessie vanuit de DAFT Studios in Malmédy.

Dit jaar schreven meer dan duizend Belgische groepen zich in voor de talentenjacht van Studio Brussel. Daaruit selecteerde de radiozender met de hulp van een professionele jury, bestaande uit Flip Kowlier, Jan Paternoster van Black Box Revelation, Jeroen De Pessemier van The Subs en Knack Focus-muziekchef Michael Ilegems, negen finalisten. Ten slotte mochten de luisteraars van Studio Brussel een week lang stemmen op hun favorieten.

Chackie Jam, een collectief met ex-studenten van de PXL-hogeschool in Hasselt, won met het catchy synthpopnummer Hachi. 'Een instant oorwurm, en productioneel een van de beste nummers uit de hele selectie', zegt Michael Ilegems van Knack Focus erover. 'Beetje cheesy, ja, maar ook aanstekelijk as hell. Elektrofunk uit de hoogspanningscabine.'





Nog een song die in het oor bleef hangen, maar dan door de prachtige meerstemmigheid, is Pouring Rain van Portland, het tot een viermansformatie uitgegroeide project van Jente Pironet. Die is na deelnames met onder meer ShyLips en Zinneman nu eindelijk aan het feest. Volgens Ilegems heeft Portland van alle finalisten 'misschien wel de meest perfecte radiosingle' gemaakt. 'Eentje die doet dromen, van de festivals bijvoorbeeld. Daar kan dit nummer een momentje worden.'





Ook de rammelrockers van SONS konden de jury en de luisteraars overtuigen en dat met Ricochet, een punky nummer dat lonkt naar The Ramones en The Hives. 'Hoezo, de gitaar zit in de verdrukking?' lacht Ilegems. 'SONS bewijst dat er wel degelijk nog een publiek bestaat voor lofi, bluesy garagerock. Hun muziek is altijd melodieus, maar in Ricochet mag er ook nog eens belachelijk lang gesoleerd worden. '

Tot vorig jaar kregen de drie winnaars een slot op Pukkelpop en een concert in de AB, maar daar werd dit jaar van afgestapt. Wel mogen ze alledrie een dag lang opnemen in de DAFT Studios in Malmédy.

