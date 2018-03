Durand Jones verzekert de opvolging van Sharon Jones en Charles Bradley met onweerstaanbare soul

Zingen stond nooit op de planning, aldus Durand Jones. Toen hij zich zes jaar geleden ging inschrijven aan de Jacobs School of Music, verbonden aan de universiteit van Indiana, was dat met een altsaxofoon onder de arm. Maar het zangersbloed van Jones, die als kleine uk door zijn oma in het kerkkoor was geposteerd, kroop waar het niet gaan kon, en algauw werd hij - met de handen vrij - frontman van een bandje met en voor medestudenten. Dat groepje, een kwartet, ontwikkelde zich tot The Indications, ...