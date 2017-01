Bob Dylan brengt eerste triple album op de markt

Drie schijfjes met Amerikaanse klassiekers, onder handen genomen door Bob Dylan die zijn veelzijdigheid als kunstenaar zowel aan de gitaar als aan de mengtafel mag tentoonstellen. De drie delen zijn thematisch ingedeeld in "'Til The Sun Goes Down," "Devil Dolls" en "Comin' Home Late" en bevatten telkens tien songs. Net zoals op het album 'Fallen Angels', dat in 2016 het levenslicht zag, focust Dylan opnieuw op songs die het grote publiek bereikten dankzij Frank Sinatra - al wordt de naam van de crooner dit keer niet vermeld in de aankondiging op de website van Dylan.

Songs als 'Once Upon A Time' van Charles Strouse en Lee Adams of 'The Best is Yet To Come' van Cy Coleman en Carolyn Leigh werden onder handen genomen door de met een Nobelprijs bekroonde bard en op drie schijfjes - cd én vinyl- geperst. Het resultaat ligt op 31 maart in de winkel, tot dan houdt Dylan u zoet met zijn versie van; "I Could Have Told You," geschreven door Count Basie en Arthur Prysock, uitgebracht door Frank Sinatra in 1965.