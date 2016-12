Björk beschuldigt media van seksisme: 'Vrouwen zingen ook over andere dingen dan liefdesverdriet'

Na haar dj-sets tijdens Day For Night las de IJslandse artieste Björk verschillende recensies waarin journalisten kritiek uiten op hoe ze zich 'verschuilt achter de dj-tafel'. Ze begint haar brief op Facebook met een argument waarom ze net nu beslist om te reageren. 'Ik heb het merendeel van mijn carrière niet gezeurd over seksisme, maar ik heb de indruk dat er een positieve kentering op komst is, een flow met mogelijke veranderingen, dus er moest me toch even iets van het hart.'

Björk bekritiseert de dubbele standaard die sommige journalisten hanteren tegenover vrouwelijke muzikanten. 'Vrouwen in de muziekwereld worden positief onthaald als ze singer-songwriters zijn die over hun vriendjes zingen. Maar als ze het onderwerp van hun liedjes veranderen en zingen over atomen, het sterrenstelsel, activisme, nerdy wiskundige beats of andere dingen die niets te maken hebben met liefde, krijgen ze kritiek. Journalisten vinden dat er iets ontbreekt, alsof onze enige taal die van emoties is.'

'Wanneer we ons hart niet openrijten en bloeden over de mannen en kinderen in onze levens, bedotten we ons publiek', gaat ze verder. Mannelijke artiesten daarentegen mogen wel experimenteren met thema's en genres en worden hiervoor niet afgestraft, vindt Björk.

De muzikante sluit af met een positieve noot: 'Laat ons van 2017 het jaar maken waarin we de transitie maken en vrouwen het recht geven om zo divers te zijn als ze zelf willen.'