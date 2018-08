Bekijk in première de nieuwe clip van Gentse rapgroep Uberdope

Hoe verder je van Gent woont, hoe kleiner de kans is dat je pakweg drie songs van Uberdope kunt opnoemen, maar in en rond de Arteveldestad is de groep, veteranen van ver vóór de grote hiphophausse, een begrip. Drie jaar geleden leken Gille de Bruycker, Ruben Boidin en Jef de Temmerman definitief hun heimat én de hiphopscene te overstijgen met radiohitjes als Niet te doen, maar de drie lieten de snelle opmars liggen voor een stevige herbronning.

De band keerde terug naar Fake Records, het label dat ze zelf hebben opgericht en dat ook Brihang onderdak geeft, en ging op zoek naar een nieuw geluid. 'Er lagen best wat nieuwe songs op de plank, maar we hebben ze allemaal weggegooid', vertelt De Bruycker. 'We wilden het weer iets moeilijker maken voor onszelf.'

Voor het eerst deden de Uberdopers een beroep op andere producers dan zijzelf. Zo mocht Antwerpenaar Toolbox zich ontfermen over nieuwe single Wow en tekenden Janus en Lennert Coorevits, de broers achter Compact Disk Dummies, voor de productie van de hele plaat. 'Bij dezen horen ze meteen bij de top-drie van hiphopproducers in België', zwaait De Bruycker de loftrompet. 'Ze zijn zo extreem skilled dat ze in eender welk genre sterk werk kunnen afleveren.'

Redelijk hard heersen

Wow klinkt poppier dan we van Uberdope gewoon zijn, met een funky refrein en strofes die zo uit een nummer van Lil Kleine lijken te zijn geplukt. 'Maar dat is niet het geluid van de hele plaat. De rest van de nummers zijn superverscheiden', zegt De Bruycker. Om zoveel mogelijk gemeenten buiten Gent te veroveren? 'Het zou wel fijn zijn mochten we met deze plaat wereldberoemd worden in Hasselt. Of Nieuwpoort, ook goed.'

Bij Wow hoort ook een clip, geregisseerd door Alexander Popelier, tijdens de uren huisfotograaf voor onder meer Knack Focus. Met Dennis&Did, een ontwerpersduo waarmee Popelier vaker samenwerkt, visualiseerde hij de wedergeboorte van Uberdope wel heel letterlijk. Het resultaat is een campy rariteitenkabinet in pasteltinten, gecentraliseerd rond een suggestief gat. 'Alexander staat open voor ieders ideeën, maar het is in zijn geval veel interessanter om af te wachten waarmee hij afkomt. Hij laat je keer op keer dingen die je nog nooit hebt gedaan, maar het werkt wel altijd.'

Blijft nog de vraag wat de prinsen van de Gentse hiphop bedoelen wanneer ze zingen dat ze 'uberdoper dan ooit' zijn. De Bruycker is hoorbaar overvallen door de vraag, maar is bij de pinken: 'Uberdope zijn, dat is... euh... tegen wil en dank, en tegen alle verwachtingen in, toch redelijk hard heersen.'