Ariana Grande 'gebroken' na gebeurtenissen in Manchester

"Gebroken. Vanuit de grond van mijn hart, het spijt me zo. Ik heb geen woorden", tweette de 23-jarige zangeres dinsdagochtend. De rest van haar tournee wordt afgelast. De explosie deed zich maandagavond voor aan het einde van haar concert. Kort daarna liet een van haar woordvoerders al weten dat de zangeres ongedeerd was.

Volgens verschillende media wordt de rest van haar tournee afgelast. Dat zou betekenen dat ook het concert dat op 28 mei gepland stond in het Antwerpse Sportpaleis, niet doorgaat. Jan Van Esbroeck van de Sportpaleis Group: 'We lezen her en der tegenstrijdige berichten over het al dan niet afgelasten van haar tournee na de gebeurtenissen in Manchester, maar hebben officieel nog niets vernomen. Het is wachten op nieuws van het management van de artiest, maar dat heeft nu allicht nog even wat andere zaken aan het hoofd. Zodra we meer weten, plaatsen we in samenspraak met concertorganisator Live Nation een bericht op onze website.'

Ook andere popsterren lieten weten zwaar geraakt te zijn door wat er afgelopen nacht gebeurde. "Mijn hart doet pijn voor mijn zus, Ariana, en elke familie die door deze tragische gebeurtenissen in het Verenigd Koninkrijk getroffen werd. Onschuldige levens verloren. Het spijt me om dit te horen", zei de Nieuw-Zeelandse zangeres Lorde. Matt Healy, zanger van The 1975, gaf een razende speech tijdens een concert.

I'm heartbroken over what happened in Manchester tonight.

Sending love to everyone involved. H -- Harry Styles. (@Harry_Styles) 23 mei 2017

My thoughts, prayers and tears for all those affected by the Manchester tragedy tonight. I'm sending all my love. -- Taylor Swift (@taylorswift13) May 23, 2017

so unspeakably sad for #manchester . our world is so broken. -- moby X?X (@thelittleidiot) 23 mei 2017

I cannot believe what I'm reading about the Ariana Grande concert in Manchester. Heartbreaking news -- Netsky (@netskymusic) 23 mei 2017

My thoughts and prayers are with all those affected by this horrific act in Manchester. We need to do better. We need to LOVE ONE ANOTHER. -- Justin Timberlake (@jtimberlake) 23 mei 2017

Thoughts and prayers go out to those in Manchester affected by the horrific attack! #FuckTerrorism. -- TheWeeknd (@_AbelMakkonen) 23 mei 2017

Too heartbreaking for words, Manchester. All our thoughts and love to those @ManchesterArena their families and @ArianaGrande -- Bear's Den (@bearsdenmusic) 23 mei 2017

Sending love to those affected in Manchester. -- Ellie Goulding (@elliegoulding) 22 mei 2017

Manchester stands together. -- Johnny Marr (@Johnny_Marr) 23 mei 2017