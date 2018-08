Aretha Franklin verliest strijd tegen kanker op 76-jarige leeftijd

De Amerikaanse soulzangeres Aretha Franklin is op 76-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar publicist meegedeeld aan het nieuwsagentschap Associated Press. Ze stierf donderdag in haar huis in Detroit.

De Queen of Soul is bekend van hits als Think, I Say A Little Prayer en Respect. Met dat laatste nummer won ze in 1967 haar eerste twee Grammy's. Tussen 1968 en 1975 won ze maar liefst acht jaar op rij de Grammy voor beste vrouwelijke r&b-zangers. In totaal sleepte ze achttien van die beeldjes in de wacht.

In de woelige periode van eind jaren '60 groeit ze uit tot één van de muzikale boegbeelden van de burgerrechtenbeweging, onder meer dankzij haar versie, in 1971, vanYoung, Gifted And Black. Ook in de funk- en discojaren blijft ze overeind als de koningin van de soul.

Franklin scoorde tijdens haar carrière, die zowat zes decennia overspande, meer dan twintig nummer 1-hits in eigen land. Franklin was ook de eerste vrouw die toetrad tot de Rock and Roll Hall of Fame.

In 2010 werd kanker bij haar vastgesteld, maar pas begin vorig jaar kondigde ze haar afscheid van de muziekwereld aan. In de week voor ze overleed, kreeg ze thuis al palliatieve zorgen toegediend.

Reacties uit de muziekwereld

RIP Aretha Franklin what a voice x — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 16, 2018

RIP Aretha Franklin — Gucci Mane (@gucci1017) August 16, 2018

What a life. What a legacy!

So much love, respect and gratitude.

R.I.P. @ArethaFranklin https://t.co/400K1U5IHI — Carole King (@Carole_King) August 16, 2018