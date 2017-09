Anti-tinnitusorganisatie schrijft open brief aan Laundry Day: 'Waar waren de oordopjes?'

In een open brief klaagt De Tuut van Tegenwoordig, een organisatie die gratis oordopjes op festivals verdeelt, aan dat Laundry Day de samenwerking pas vlak voor het festival verbrak en zelf geen gratis oordoppen ter beschikking zou hebben gesteld. 'Klopt niet, we hebben 7000 setjes uitgedeeld', reageert de organisatie.