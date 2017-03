Amerikanen rakelen vergeten Belgisch punknummer uit 1978 opnieuw op

Een obscuur Belgisch punknummer uit 1978 over abortus dat plots op een van de meest gerenommeerde muziekwebsites ter wereld prijkt? Het lijkt onwaarschijnlijk, maar Basta - de band van Eric Goeman, Flat Earth Society-leider Peter Vermeersch en wijlen Humo-journalist Marc Mijlemans, destijds opgericht ter gelegenheid van Vrouwendag - kreeg het voor elkaar. Zij staan met hun protestnummer Abortus vrij, de vrouw beslist op de Amerikaanse site Pitchfork, in een lijstje met 9 antifascistische punksongs.

'Het nummer werd gemaakt voor een grote abortusbetoging die in Gent zou doorgaan, en die ook de titel 'Abortus vrij, de vrouw beslist' droeg', vertelt Eric Goeman aan Radio 1. 'We hebben alles gedaan op één dag. In de namiddag hebben we de nummers gemaakt in een buurthuis, want we begonnen met niets. En 's avonds moesten we de studio al in.'

Abortus Vrij, de vrouw beslist is Basta's enige single, al prijkte op de b-kant nog een extra nummer: het meer reggae-achtige Kom Op Zusters.

Beide songs raakten in de vergetelheid. Dat Pitchfork het nummer weer oprakelt, is dan ook merkwaardig. 'Ongelofelijk toch', aldus nog een verbaasde Goeman bij Radio 1. 'Heel weinig mensen herinneren zich dat nummer nog.'

Aan de andere kant van de oceaan dus wél. 'Afgezien van de betekenis, is de song ongelooflijk catchy', schrijft Pitchfork. 'Met een saxofoonlijn die doet denken aan de dissonante bijdragen van Lora Logic aan X-Ray Spex en Essential Logic en een geschreeuwd refrein dat een veelgehoorde uitdrukking op pro-choice protesten was.'

Op een Belgische abortuswet was het nog wachten tot 1990.