'Alsof je alles voor de eerste keer ontdekt': achter de schermen van 'Harry Potter in Concert'

Harry, Hermelien en Ron mogen dan al een paar jaar afgestudeerd zijn van Zweinstein, de franchise rond de bebrilde tovenaarsleerling blijft een magische aantrekkingskracht uitoefenen op jong en oud. Na de hitfilms, de spin-off Fantastic Beasts and Where to Find them, de rondreizende tentoonstelling and what have you not is er nu het cineconcert: terwijl u op groot scherm naar de eerste episode Harry Pot...