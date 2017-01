3.000 Facebookvolgers en geen platencontract: Ray BLK is BBC's Sound of 2017

Voor wie nieuwe muziek wil leren kennen, is het sinds 2003 elk jaar uitkijken naar de 'Sound of' van BBC. De Britse openbare omroep laat muziekjournalisten, festivalprogrammatoren en andere muziekkenners voorspellen wie er in dat jaar het mooie weer zal maken. De erelijst van 'leest als een wie-is-wie van de muziekbusiness: Keane, Mika, Adele, Ellie Goulding, Jessie J, Haim, Sam SmithenYears & Yearswerden ooit verkozen tot beste aanstormende act.

Dit jaar stonden onder andere Anderson .Paak, die in 2016 Pukkelpop platspeelde, en Rag'n'Bone Man, die al een hit scoorde met Human, op de longlist. Toch koos de jury voor soul- en R&B-zangeres Ray BLK. Rag'n'Bone man, Raye, Jorja Smith en Nadio Rose vullen de top-vijf.

Straf, want Ray BLK is 22 jaar, heeft nauwelijks 3.000 Facebookvolgers en moest het tot nu doen zonder platencontract. Ter vergelijking: de 'Sound of 2016', Jack Garratt, had op het moment dat hij de verkiezing won al Brit Awards gewonnen en op Rock Werchter gespeeld.