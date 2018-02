Mies Bouwman (1929-2018): portret van de 'Koningin van de televisie'

Wie? Televisiepersoonlijkheid (82) Toen? 'Koningin van de Nederlandse televisie' Nu? Kritisch over de hedendaagse televisie. 'Het is allemaal zo glad' Quote? 'Licht uit, spot aan!'

Op 26 februari 2018 overleed Mies Bouwman. Dit is het laatste portret dat Knack Focus van haar bracht.

'Een mens wil op de vrijdagavond wel eens even zitten en een beetje lachen want er is al genoeg ellende op de wereld.' Nee, het is geen uitspraak van een uitgebluste Mies Bouwman, maar zowaar de titel van een van haar vele talkshows.



De zin vat het leven van de charmante, goedlachse televisiepersoonlijkheid perfect samen. Meer dan 40 jaar lang palmde Mies Bouwman immers met haar oprechte 'dag lieve mensen' op unieke wijze de harten van het Nederlandse volk in.



Het leverde haar in 2011 de titel op van 'meest positieve Nederlander aller tijden' en in 2004 eindigde ze op de 55e plaats in de 'Grootste Nederlander aller Tijden' voor haar bijdrage aan het Nederlandse televisielandschap.



Liefdesschandaal

Nog voor de meeste Nederlanders een televisietoestel in huis hadden, was Mies al op de buis te zien. Ze debuteerde op 16 oktober 1951 als eerste omroepster voor de katholieke omroepvereniging (KRO), waar ze echter niet veel later weer moest vertrekken na een liefdesschandaal. Ze had namelijk een affaire met de niet-katholieke, getrouwde cameraman Leen Timp, haar latere echtgenoot. Ze trouwden in 1955 in Londen waarna Mies hier en daar wat aan de kost probeerde te komen.



Bij de neutrale AVRO waren ze minder geïnteresseerd in het liefdesleven van Mies en ze werd het nieuwe gezicht van de omroep. Bouwman schreef in 1962 geschiedenis met de eerste grote liefdadigheidsactie op de Nederlandse televisie, een marathon van maar liefst 23 uur. Ze zamelde samen met haar gasten een voor die tijd astronomisch bedrag in van rond de 20 miljoen gulden (wat later opliep tot 50 miljoen) voor Het Dorp, een wijk in Arnhem voor gehandicapten. Het programma werd wereldnieuws. Bouwman was de heldin van Nederland en kreeg de bijnaam 'Koningin van de televisie'. Gek genoeg moest Bouwman na 'Het Dorp' van de AVRO een tijdje van het scherm wegblijven, want alles wat ze zou gaan doen, zou toch tegenvallen.



Politiebescherming

In 1963 schokte Mies vriend en vijand met het beruchte satirische programma 'Zo is het toevallig ook nog eens een keer' op de VARA. Het publiek reageerde verontwaardigd en in 1966 werd het programma stopgezet. Bouwman viel zodanig uit de gratie bij de Nederlanders dat zij en haar gezin zelfs even onder politiebescherming kwamen te staan.



De VARA gaf haar een nieuwe kans met het programma 'Mies en scène', de tegenhanger van Willem Duys' 'Voor de vuist weg'. Daarna volgden de populaire familieshow 'Een van de acht' die alle kijkcijferrecords brak, 'Telebingo', 'Een mens wil...', 'Mies', 'In de hoofdrol' en 'Kom er maar eens achter'.

In 1993 werd Mies Bouwman door de Nederlandse koningin Beatrix benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In datzelfde jaar ging ze met pensioen en werd ze succesvol kinderboekenschrijfster. Haar stem is sinds 1 juni 2012 ook dagelijks te horen in de Efteling bij de fonteinenshow Aquanura.

Macht van de kijkcijfers

De 82-jarige 'Koningin van de televisie' heeft het ondertussen niet erg begrepen op de hedendaagse televisie en de macht van de kijkcijfers. Zo kan de voormalige presentatrice het maar matig appreciëren dat fouten uit programma's worden weggeknipt en heeft ze een hekel aan de autocue. 'Dat niemand meer zijn eigen teksten zegt, vind ik een verlies', zegt ze.



Ook herkent ze zichzelf niet in de nieuwe generatie presentatrices die is opgestaan. 'Presentatoren is een goed woord want ze doen niets anders dan presenteren. Een ander heeft het bedacht. Ze worden als presentator neergezet, ze zijn het gezicht van het programma. Ze zijn ook allemaal mooi, al vind ik dat ze allemaal een beetje te veel op elkaar lijken.'



Mies Bouwman hoopt 91 jaar te kunnen worden. 'Mijn man is dan bijna 101. Dat is wel echt oud.' (TE)