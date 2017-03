Winkelluiken symboliseren slachtoffers van slag om Mosoel (foto)

De Iraakse stad Mosoel is al maanden het tafereel van de strijd tussen Iraakse troepen (gesteund door de VS) tegen IS. De Iraakse troepen hebben het oosten in handen, IS heeft nog zeggenschap in het westen.

De inwoners van de stad zitten er tussenin. De Vlaamse kunstenaar Boccanegra reisde af naar Mosoel om het met eigen ogen te zien. Hij zag onder andere de winkelluiken die met kogels doorzeefd waren. Met toestemming van de eigenaren nam hij negen luiken mee voor een kunstinstallatie. "Ik wilde hiermee visualiseren dat het de man-in-de-straat, die werkt en woont in deze winkeltjes, het slachtoffer is van de oorlog", schrijft hij op zijn website. "Sommige luiken hebben markeringen die gemaakt zijn door IS. De kleur laat zien voor wat soort winkel het gebruikt werd. De roze hoorde bijvoorbeeld bij een speelgoedwinkel, is mij verteld. Het gebouw was volledig vernietigd, dus ik kan het niet met zekerheid zeggen."

Volg het werk van Boccanegra op Instagram en Facebook.