Wordt Hollywood aangeklaagd wegens discriminatie van vrouwelijke cineasten?

Het ziet er naar uit dat Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), een Amerikaanse organisatie die zich inspant tegen discriminatie op de werkvloer, effectief stappen gaat ondernemen tegen het aanhoudende vrouwonvriendelijke gedrag van grote filmstudios in Hollywood. Althans als de situatie op korte termijn niet verbetert. Dat schrijft The Guardian.

Actrices en regisseuses uiten al langer hun ongenoegen over de gang van zaken in de filmindustrie. EEOC, dat vooral het juridische aspect onderzoekt, zit nu met enkele studio's rond de tafel om het tij te doen keren. Volgens een bron werden ze eerder op de hoogte gebracht over het feit dat vrouwelijke cineasten systematisch gediscrimineerd worden. Als blijkt dat de maatregelen niet helpen, hangt hen een rechtszaak boven het hoofd.

Directors Guild of America, de vakbond die de belangen behartigt van film- en televisieregisseurs in de Verenigde Staten, voerde onlangs al enkele contractuele aanpassingen door in het voordeel minderheden, waaronder vrouwen, om hen zo meer kansen te bieden.

Onderzoek toont aan dat vorig jaar slechts zeven percent van alle uitgebrachte films werd geregisseerd door een vrouw. Het jaar voordien amper twee procent. Komende zondag is Ava DuVernay de enige vrouwelijke cineaste die meedingt naar een Oscar, met haar documentaire '13th'.