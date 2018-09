'Weinstein is onschuldig': regisseur pakt uit met controversieel T-shirt op rode loper Venetië

De Italiaanse filmregisseur en castingverantwoordelijke Luciano Silighini Garagnani heeft opschudding veroorzaakt op het Filmfestival van Venetië. Voor de première van Suspiria, de film van zijn landgenoot Luca Guadagnino, verscheen hij op de rode loper met onder zijn blazer een 'Weinstein is onschuldig'-T-shirt, inclusief een foto van de gecontesteerde filmproducer die door tientallen vrouwen is beschuldigd van seksueel misbruik.

The Hollywood Reporter vermoedt dat Garagnani's outfit een promostunt. Naast de regisseur stond namelijk stond acteur Paolo Riva, breed lachend en wijzend, die de rol van Silvio Berlusconi vertolken in een film van Garagnani over de voormalige Italiaanse premier.

Ook voor het incident met Garagnani kreeg het Festival van Venetië al de wind van voren van vrouwenactivisten over heel Europa. Zij stuurden enkele weken geleden voor de start van het festival een brief naar de organisatie om te pleiten voor genderpariteit in de festivalselectie. Dit jaar zit er voor de tweede keer op rij maar één vrouwelijke regisseur in de officiële competitie. Festivaldirecteur Alberto Barbera toonde zich in interviews tot nu toe altijd een grote tegenstander van quota.