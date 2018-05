Waar Penélope Cruz het trotst op is: 'Ik heb als jonge actrice nee durven te zeggen tegen machtige mannen'

In het interview blikt Penélope Cruz terug op een incident uit het begin van haar carrière, twee jaar na haar doorbraakfilm Jamon, jamon. 'Op mijn twintigste lieten een paar studio-executives me overvliegen vanuit Spanje - ze wilden me een grote filmrol aanbieden - maar eenmaal in LA haalden ze plots een ander contract boven waarin ook naaktscènes stonden, iets wat ze voordien hadden verzwegen. Mijn reactie: "Dit staat niet in het script en is helemaal niet nodig voor de rol. Fuck you. Ik teken niet."

'Als jonge, onervaren vrouw die terechtkomt in een milieu dat je nog niet goed kent, moet je goed uitkijken en sterk in je schoenen staan.'

'Op het vliegtuig terug dacht ik niet: "Wat als ze dit doorvertellen aan andere studio's? Misschien is mijn carrière wel voorbij''', vertelt Cruz, die zich naar eigen zeggen 'trots en sterk' voelde. 'Dat moment heeft me als jonge actrice enorm veel kracht gegeven.'

'Misschien is dat wel waar ik nog het meest trots op ben in mijn hele carrière: dat ik als jong meisje nee heb durven te zeggen tegen machtige mannen die me probeerden te misleiden. Het voelt goed om er eindelijk eens over te kunnen praten.'

Op Cruz' carrière had het voorval geen invloed. 'Ik heb na dat incident eerst weer een film in Spanje gedaan en daarna klopten Stephen Frears en Billy Bob Thornton aan om in Amerika respectievelijk The Hi-Lo Country (1998) en All the Pretty Horses (2000) te draaien. Ik heb mijn waardigheid, en die is voor geen film of contract te koop. De les ik die ik toen geleerd heb, was: als jonge, onervaren vrouw die terechtkomt in een milieu dat je nog niet goed kent, moet je goed uitkijken en sterk in je schoenen staan. Met mannen zouden ze zulke dingen nooit durven te flikken.'