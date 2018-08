Secret Cinema: Kinepolis gaat films vertonen op geheime locaties

'Een atypische en intense beleving die meer nog dan 3D of 4DX de grens tussen realiteit en fictie doet vervagen en waarbij de film letterlijk tot leven komt', dat is waar Kinepolis bij monde van marketingmanager Karen Vanstaen op mikt met Secret Cinema.

Elke film uit het Secret Cinema-programma zal vier dagen op rij vertoond worden, op een geheime plek die de sfeer van de prent oproept en die bezoekers pas enkele dagen op voorhand te weten komen. Per dag is er één voorstelling die door 190 mensen bijgewoond kan worden aan een kostprijs van 25 euro per ticket.

Het Secret Cinema-concept wordt tussen 7 en 10 september op gang getrapt met de nieuwe Amerikaanse horrorfilm The Nun, het vijfde deel in The Conjuring-reeks, geregisseerd door Corin Hardy. De vertoning vindt plaats in hartje Gent. Waar precies, dat is dus nog een raadsel.