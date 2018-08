Rita Hayworth, de favoriete danseres van Fred Astaire, in 4 quotes

'Ik heb mezelf nooit gezien als een seksgodin, wel als een comedian die kon dansen'

Op het grote scherm straalde de glamour van Rita Hayworth af, maar in het echte leven was ze chronisch ongelukkig. De misère begon toen haar vader, een Spaanse danser met een lege portemonnee, de pas twaalfjarige maar vroegrijpe Margarita Carmen Cansino als danspartner meenam op een tournee langs Mexicaanse casino's en nachtclubs. Om de wetgeving inzake kinderarbeid te omzeilen maakte hij iedereen wijs dat Margarita zijn vrouw was. In de hotelkamers ...