Michaël R. Roskam verfilmt leven van Emmanuelle-actrice Sylvia Kristel

De Vlaamse regisseur Michaël R. Roskam, bekend van onder meer Rundskop en Le Fidèle, zal zijn tanden zetten in de verfilming van het leven van de Nederlandse actrice Sylvia Kristel. Het scenario is van de hand van 'Helaasheid der dingen'-auteur Dimitri Verhulst, en de hoofdrol zal vertolkt worden door de Nederlandse Sylvia Hoeks (Blade Runner 2049). Aan VRT NWS beschrijft Roskam de prent "een passieproject" van hen drieën.

Op het witte doek stond Sylvia Kristel voornamelijk bekend als Emmanuelle aangezien ze de hoofdrol speelde in de gelijknamige erotische films, maar ook naast de set was het leven van de Nederlandse actrice voorzien van behoorlijk wat dramatisch potentieel. Een woelig liefdesleven, onder meer met schrijver Hugo Claus, en drank- en drugproblemen deden het privéleven van de Kristel in schril contrast staan met het internationale succes dat ze oogstte voor haar acteerwerk.

"Sylvia Kristel was één van de vrouwen die een seksuele manier van kijken naar seks voor vrouwen bewerkstelligde", aldus Hoeks aan Variety. "Ze was ook heel erg vrij van geest - misschien zelfs te vrij van geest voor haar generatie."

"Kristels unieke carrière, haar persoonlijkheid en haar intrigerende liefdesleven zullen -samen met het harde werk van dit fantastische team- ervoor zorgen dat het een hele goede film wordt", laat Roskam ook nog optekenen door het Amerikaanse filmblad.

De opnames zullen plaatsvinden in België, Nederland en Los Angeles, vermoedelijk in 2019. Een titel voor het filmproject is er nog niet.