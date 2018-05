Matthias Schoenaerts krijgt hoofdrol in Amerikaanse maffiafilm

In augustus starten de opnames van The Sound of Philadelphia, een Amerikaanse film over de wereld van de maffia. Een van de hoofdrollen is voor Matthias Schoenaerts, schrijft het Amerikaanse magazine Variety.

The Sound of Philadelphia is een filmversie van Pete Dexters Brotherly Love, een boek over het overlijden van een jong meisje in een verkeersongeval met een roekeloze chauffeur. Schoenaerts speelt Peter Flood, de broer van het meisje, die twintig jaar later nog steeds getraumatiseerd is. Zijn neef Michael, een rol voor Garrett Hedlund (Mudbound, Tron: Legacy), zit intussen in de maffia.

Verder speelt ook Scoot McNairy (Argo, Gone Girl) mee in de film. De regisseur is Jérémie Guez, een Fransman in zijn vorige film en regiedebuut A Bluebird in My Heart een rol reserveerde voor Veerle Baetens.

Het is lang niet het enige internationale project dat op stapel staat voor de Antwerpse acteur. Zo zal hij een heavymetaldrummer spelen naast Dakota Johnson in The Sound of Metal en vertolkt hij een rol in Radegund, de nieuwe film van Terrence Malick.

The Sound of Philadelphia wordt voorgesteld op het Festival van Cannes, dat op 8 mei begint.