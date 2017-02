Kevin Janssens strikt eerste acteerrol in het buitenland

De Italiaanse actrice Matilda Lutz speelt in 'Revenge' het centrale personage als een vrouw die zint op wraak nadat drie mannen haar misbruikten en voor dood achterlieten in de woestijn. Janssens neemt een van de hoofdrollen in het verhaal voor zijn rekening en trainde de voorbije weken intensief om de vereiste fysiek van zijn personage vorm te geven.

De opnames nemen zo'n zes weken in beslag en zijn vorige week gestart in Marokko. Janssens filmt er nog tot 10 maart.

Naast Janssens staat met director of photography Robrecht Heyvaert ook een tweede Vlaming op de set van 'Revenge'. Hij stond ook al achter de camera van 'D'Ardennen'.