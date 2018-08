'Under The Silver Lake': trippy mysterie voor millennials

Los Angeles is niet alleen de stad van losbandige feestjes, plastisch bijgewerkte paradijsvogels en eindeloze rijen palmbomen die tot aan de fuschiakleurige hemel reiken. Het is ook het mekka van de materialistische popcultuur, de metropool van epische ambities en manische obsessies die talloze filmmakers inspireerde tot hun eigen verwrongen versie van de Amerikaanse droom. Bovendien is het van oudsher de film-noirstad par excellence, de groezelige droomfabriek waarin tal van iconische privédetectives op zoek gingen naar vermiste personen en dito dromen.

...