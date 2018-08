Het in Cannes bekroonde 'Three Faces' is een film met twee gezichten

Deze lente breidde Jafar Panahi zijn verzameling prestigieuze bekroningen uit met de prijs die het festival van Cannes toekent aan het beste scenario. De regisseur van Taxi Teheran (Gouden Beer) en The Circle (Gouden Leeuw) kon de prijs niet persoonlijk in ontvangst nemen omdat hij Iran niet buiten mag, een gevolg van een veroordeling wegens anti-Iraanse propaganda in 2010, die hem aanvankelijk in de cel deed belanden. Ondanks een film- en spreekverbod is Three Faces zijn vierde film in acht jaar tijd. This Is Not a Film werd via een in een t...