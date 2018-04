Andrew Haigh laat het andere Amerika zien met 'Lean on Pete'

Nadat Andrea Arnold (American Honey), Chloé Zhao (The Rider) en Sean Baker (The Florida Project) er al met hun camera konden worden gespot, is het nu de beurt aan Andrew Haigh om door 'the other America' te trekken. Zo benoemde politicoloog Michael Harrington het in films maar zelden belichte deel van de VS dat al sinds de sixties wordt bevolkt door miljoenen onzichtbare armen die in de coulissen van de Amerikaanse droom het hoofd trots rechtop trachten te houden.

...