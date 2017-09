Op de wielerpiste van het Gentse Kuipke ontploft een derny. Door de rook die de velodroom vult, ziet de jonge wielerbelofte Felix, die op het punt staat om in Italië een semiprofessioneel team te vervoegen, zichzelf in de Belgische kampioenentrui rijden, de droom van zijn fanatieke en jaloerse vader. Dat is de scène van ...