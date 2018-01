Een amfibieman? Guillermo del Toro heeft al langer een zwak voor monsters

DE GIGAKAKKERLAK

Na zijn debuut, de lyrische vampierenfilm Cronos, kreeg Del Toro meteen de kans om zich in Hollywood te bewijzen. In Mimic (1997) fantaseerde hij over genetisch gewijzigde, slijmerige en hongerige gigakakkerlakken die mensen imiteren. Hij was zelf niet te spreken over zijn eerste Amerikaanse avontuur. Producent Harvey Weinstein knipte en plakte de film kapot.





DE RODE DUIVEL

Als er dan toch superhelden moeten zijn, geef dan maar de Radja Nainggolan-versie.Hellboy(2005) is een uit de hel weggeplukte rode duivel die rookt, drinkt en op alles kankert. Del Toro voerde hem twee keer op.Hellboy II: The Golden Army(2008) leed onder het feit dat de menselijke personages veel saaier waren dan de fantastische schepsels op de Trollenmarkt of de gedrochten die Hellboy afknalt.





DE REUS MET OOGBOLHANDEN

In 2006 maakte Del Toro furore metPan's Labyrinth, een sinister sprookje over het terreurbewind van Franco. Een twaalfjarig meisje ontloopt haar sadistische stiefvader in een labyrintisch (W)onderland. De faun die haar bijstaat is een schitterende creatie, maar geen elf of sater overtreft de lijkbleke reus met oogbollen in de handpalmen. Het leverde team Del Toro Oscars op voor beste fotografie, make-up en art direction.





DE KAIJU XXL

180 miljoen kreeg Del Toro voor een blockbusterversie van de Japanse monsterfilms waar hij als kind dol op was. Overdadige digitale bombast en mechanische mega-actie à la Michael Bay maken vanPacific Rim (2013) een dieptepunt in zijn carrière, maar je kunt niet zeggen dat hij geen werk gemaakt heeft van de reuzenrobots en de watermonsters, de Kaiju.





DE LANGE TONGEN

De afgelopen vier jaar zette Del Toro zijn tanden in de horrorserie The Strain, naar de boeken die hij zelf schreef met Chuck Hogan. Op het eerste gezicht zien de Strigoi, bloeddorstige vampieren die New York willen veroveren, er vrij klassiek uit. Maar wacht tot de lijkbleke kaalkoppen hun mond opensperren en een akelig lange tentakeltong verschijnt. Het hoeft niet altijd Twilight te zijn.