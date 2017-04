Drie obscure Vlaamse horrorfilms om duimen en bloederige stompjes af te likken

RABID GRANNIES

Van Emmanuel Kervyn, 1988

Van de pot gerukte plot: Twee rijke oude dames transformeren tijdens een verjaardagsfeest tot demonen en peuzelen hun hebzuchtige familieleden op.

Tagline: They love their grandchildren ... Well done!





MANIAC NURSES

Van Léon Paul De Bruyn, 1990

Van de pot gerukte plot: In een vlaag van witte woede besluiten enkele Engels-onkundige verpleegsters mannelijke patiënten levend te dissecteren.

Tagline: Lolita meets Ilsa.





THE MIRACLE OF LIFE

Van Joël Rabijns & Yves Sondermeier, 2013

Van de pot gerukte plot: De placenta van een doodgeboren kind wordt opgevoed als een normale koter en ontwikkelt zowaar groeipijnen en gewetensproblemen.

Tagline: A bio-ethical horror movie for the whole family.