De nieuwe superheldin in de Marvel-franchise is een moslima

Terwijl Avengers: Infinity War nog volop in de zalen loopt, kijkt moederschip Marvel Studios al vooruit. En die blik zou weleens kunnen verrassen. In een interview met BBC kondigt topman Kevin Feig aan dat het productiehuis in de weer is met een nieuwe film rond Ms. Marvel oftewel Kamala Khan, een Pakistaans-Amerikaans tienermeisje met superkrachten. Het is het eerste islamitische Marvel-personage dat een eigen film krijgt, nadat ze vier jaar geleden als eerste moslima een eigen stripreeks kreeg.

Kamala Khan is een Pakistaans-Amerikaanse tiener die opgroeit in New Jersey. Ze leidt een normaal leventje, totdat ze ontdekt dat ze tot de Inhumans behoort, een ras van mensen dat afstamt van aliens. Die erfenis levert haar een aantal opmerkelijke superkrachten op. Zo kan de jonge Kamala van gedaante veranderen en een superheldenleven beginnen onder de naam Ms. Marvel.

Voor het Belgische publiek is Ms. Marvel is een nieuwe verschijning, maar het Amerikaanse publiek is al langer met haar vertrouwd. Ze maakte haar eerste verschijning in de Captain Marvel-stripreeks in 2013 en kreeg amper een jaar later haar eigen reeks. Het personage van Kamala werd uitgevonden door Sana Amanat, die zelf als Pakistaanse opgroeide in de voornamelijk blanke contreien van New Jersey.

Het is nog onduidelijk wie precies de rol van Ms. Marvel zal vertolken in de film. Sommigen hopen dat Marvel Studios ervoor zal kiezen om een Pakistaans-Amerikaanse actrice te casten. Op het internet wordt echter vooral de naam van de Indiase actrice Priyanka Chopra genoemd. Zij sprak de stem van het Ms. Marvel-personage in voor de gelijknamige animatiefilm.

'Heel vooruitstrevend'

Met de beslissing om Ms. Marvel nu ook haar eigen film te geven, trekt Marvel Studios haar diversiteitsbeleid verder door. De afgelopen jaren lanceerde het bedrijf een vrouwelijke variant op Thor; liet ze de verhaallijn van Iron Man overnemen door het zwarte tienerpersonage Riri Williams en nam Miles Morales, zoon van een Afro-Amerikaanse vader en een Puerto Ricaanse moeder, de functie van Peter Parker over als Spider-Man.

Op filmgebied is de keuze voor diversiteit recenter, maar geslaagd. Denk maar aan Black Panther, dat meer dan 1,3 miljard dollar opbracht met bijna alleen maar niet-blanke acteurs in de cast. Op dit moment werkt Marvel aan Captain Marvel, een film over een vrouwelijke superheldin, gespeeld door Brie Larson.

In een interview met het Amerikaanse bladVariety benadrukte Kevin Feige twee jaar geleden al hoeveel belang hij hecht aan diversiteit: 'Stripverhalen zijn altijd heel vooruitstrevend. Ze draaien altijd rond een mengeling van culturen en etnische groepen. Daar willen we ook naar streven in onze films.'