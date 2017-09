De dunne lijn tussen feit en fictie

De cokekoning is dood! Lang leve de cokekoningen! In het derde seizoen van Narcos profiteert het Calikartel optimaal van het machtsvacuüm dat ontstaat na de dood van concurrent Pablo Escobar. Maar hoe dicht schurkt het relaas van Los Caballeros de Cali tegen de realiteit? Zeven vragen, zeven antwoorden. Of toch bijna.