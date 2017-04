Chris Pratt zegt "Objectiveer mannen in Hollywood meer"

Voor Guardians of the Galaxy kenden we Chris Pratt als de weldoorvoede, goedbebaarde Andy Dwyer van Parks and Recreation. Voor de nieuwste Jurassic Park-film verscheen hij echter op het scherm in de rol van netjes afgetrainde 'velociraptordresseur', waarvoor hij een hele metamorfose moest ondergaan. In een interview daarover met BBC radio 4 noemde hij zichzelf "helemaal geobjectiveerd", al leek hij daar zelf niet zo'n probleem mee te hebben.

Evenwichtsoefening

"Ik vind het redelijk oké", sprak de Amerikaanse acteur tegen gastvrouw Kirsty Lang. "Ik voel me er in ieder geval niet door gedegouteerd. Wat ik daarentegen wel degoutant vind, is dat voor een hele lange tijd enkel de vrouwen geobjectiveerd werden. Als we echt willen streven naar gelijkheid, dan moeten we het evenwicht herstellen."

En om die toch zeer ongelijke verhoudingen opnieuw in balans te brengen, doet de Jurassic Parkman wel een heel opmerkelijk en - voor vrouwen - interessant voorstel. "Laten we de vrouwen niet minder objectiveren, maar de mannen juist meer."

Grote zakken vlees

De reden is simpel: als het voor een carrièreboost kan zorgen voor een vrouw, dan kan dat ook voor een man. "Er zijn heel wat vrouwen die die zo hun slag hebben kunnen slaan en ik heb ook besloten het in mijn voordeel te gebruiken", spreekt Pratt oprecht.

Er volgens hem bovendien niets speciaals aan datgene wat wij een lichaam noemen. "Uiteindelijk zijn wij toch niets meer dan objecten? Onze lichamen zijn gewoon dan grote zakken, opgevuld met vlees, bloed en organen die God ons gaf om rond te kunnen wandelen op de wereld".