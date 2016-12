Carrie Fisher, Prinses Leia in Star Wars, is overleden

De 60-jarige Fisher, die vooral bekend raakte door haar rol van Prinses Leia in de "Star Wars"-films, had zaterdag tijdens een vlucht van Londen naar Los Angeles een kwartier voor de landing een zware hartaanval gekregen. Ze werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De actrice was de voorbije week nog in ons land. Op Twitter verschenen toen verschillende foto's van haar in Brugge.

Fisher speelde Prinses Leia in de originele "Star Wars"-trilogie (1977-1983) en nam de rol opnieuw op in 2015 voor "Star Wars: The Force Awakens". Ze rondde onlangs de opnames af van "Star Wars: Episode VIII". Dit jaar nog publiceerde ze haar memoires, getiteld "The Princess Diarist", waarin ze haar affaire met acteur Harrison Ford onthulde, aldus NBC News. (Belga)