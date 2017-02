'Beautiful Boy': Felix van Groeningen start met opnames van zijn eerste Amerikaanse film

Volgende maand gaan de opnames van 'Beautiful Boy' van start, Felix Van Groeningens eerste langspeelproject in de Verenigde Staten.

Het verhaal is gebaseerd op de succesvolle autobiografie 'Beautiful Boy: A Father's Journey Through His Son's Addiction', waarin een jonge Californiër - Nic Sheff - zijn crystal meth-verslaving uit de doeken doet en diens vader - David Sheff - zijn eigen martelgang als ouder van een verslaafd kind beschrijft.

De hoofdrollen in 'Beautiful Boy' worden vertolkt door Steve Carell, bekend van de Amerikaanse versie van 'The Office' en de recentere films 'Foxcatcher' en 'The Big Short', kruipt in de huid van de vader. Timothee Chalamet ('Interstellar', 'Homeland', 'Call me by your name') vertolkt de rol van de zoon.

Van Groeningen is helemaal klaar voor zijn eerste Amerikaanse avontuur. 'Ik heb echt lang uitgekeken naar deze nieuwe spannende stap en kan het bijna niet geloven dat het nu eindelijk zo ver is. Het verhaal heeft me van de eerste minuut ontroerd, de hoofdacteurs zijn fantastisch en ik word omringd door de juiste mensen dus ik kijk er heel erg naaruit!'

De film wordt gedraaid op locatie in Los Angeles en San Francisco. De Gentse regisseur neemt zijn vaste vakmannen Ruben Impens, Director of Photography, en monteur Nico Leunen mee. Plan B, het productiehuis van Brad Pitt, zal de prent produceren.

'Beautiful Boy' - Van Groeningens zesde film - is de opvolger van 'Belgica'. Een releasedatum werd nog niet vooruitgeschoven. (DB)