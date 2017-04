At the Mooovies: vijf aanraders voor het Mooov-festival

AFTER THE STORM (Hirokazu Kore-eda, Japan)

Maborosi,After Life,Nobody Knows,Still Walking,Like Father, Like Son,Our Little Sister (2015): geen enkele Japanse regisseur wist de voorbije twintig jaar met zoveel kunde en empathie de spanningen tussen de generaties op te meten als Hirokazu Kore-eda. In zijn nieuwste film (over een gebarsten maar daarom nog niet gebroken gezin dat in grootmoeders huis schuilt voor een tyfoon) flikt hij dat delicate kunstje opnieuw. Superieure soap die een stille storm van emoties opwekt.

A TALE OF LOVE AND DARKNESS (Natalie Portman, Israël)

Voor haar Hebreeuws gesproken regiedebuut keerde de in Israël geboren steractrice - néé: Neta-Lee Herschlag - terug naar Jeruzalem. En dat in de voetsporen van schrijver Amos Oz, die in de jaren veertig met zijn uit Europa gevluchte ouders in het Beloofde Land arriveerde met een koffer vol dromen en ambities. Een historisch beladen familiedrama, met Portman zelf in de rol van Oz' depressieve moeder.

CARTAS DE GUERRA (Ivo M. Ferreira, Portugal)

Zin in een portie Portugese saudade? Mis dan in geen geval deze poëtische vertelling over een jonge dokter die begin jaren zeventig door het Portugese leger wordt opgeroepen om in Angola te dienen en zijn zwangere vrouw op het thuisfront moet achterlaten. Een trip down memory lane én door koloniaal Afrika, opgebouwd rond weemoedige brieven, verbeeld in lumineus zwart-wit.

EL CIUDADADANO ILUSTRE (Gastón Duprat & Mariano Cohn, Argentinië)

Sinds hij de Nobelprijs Literatuur heeft gewonnen, krijgt schrijver Daniel Mantovani geen gebenedijd woord meer op papier en dus lijkt terugkeren naar zijn Argentijnse geboortedorp hem best een goed idee. Tenminste: tot hij er opnieuw de figuren tegen het lijf loopt die hem al die jaren inspiratie hebben geleverd. Ze lijken bepaald niet opgezet met zijn gefêteerde maar weinig flatteuze schrijfsels. Een in Venetië en elders bekroonde dramady over wat een schrijver lijden kan en over de spoken - echte en andere - uit het verleden.

DE AVONTUREN VAN PRINS ACHMED (Lotte Reiniger, Duitsland)

In 1926 schreef - of beter: knipte en plakte - de Duitse regisseuse Lotte Reiniger filmgeschiedenis met dit poëtische animatiepareltje, gebaseerd op de sappigste sprookjes van Duizend-en-een-nacht en bevolkt met gestileerde silhouetten. Laat u betoveren door moedige prinsen, boze heksen en mysterieuze demonen, en dat op de tonen van de Palestijnse Khoury Brothers, die de oorspronkelijke soundtrack live zullen vervangen door meeslepende muziek uit het Midden-Oosten, doorspekt met flamenco, jazz en swing.