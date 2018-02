Advocaat van Weinstein noemt beschuldiging van verkrachting 'brutale leugen'

In oktober schreef The New York Times schreef dat filmproducer Harvey Weinstein met minstens acht vrouwen financiële schikkingen trof om seksuele wandaden niet te laten uitlekken. Na het stuk volgde gelijkaardige reconstructies in dezelfde krant en in The New Yorker. Vandaag is de #MeToo-beweging een begrip en beschuldigen meer dan tachtig vrouwen hem van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook heel wat andere bekende figuren donderden van hun voetstuk.

Op een statement in The New York Times na, vlak na het artikel, waarin hij schreef dat hij zich wilde verontschuldigen voor wat hij zijn collega's aandeed, bleef het stil bij Weinstein. Nu heeft zijn advocaat, Ben Brafman, voor het eerst gereageerd op een beschuldiging, namelijk die van actrice Rose McGowan. Volgens haar verkrachtte Weinstein haar in 1997 op het Sundance Festival. 'Een brutale leugen', noemt Brafman de beschuldiging. Wat wel zeker is, met dank aan The New Yorker, is dat Weinstein een overeenkomst van 100.000 dollar afsloot met McGowan opdat zij hem niet voor de rechter zou slepen.

McGowan bracht deze week het boek Brave uit, over haar ervaringen met Weinstein. Volgens Brafman is er een 'overvloed aan bewijs dat de beschuldigingen onjuist zijn'. Hij voegt eraan toe dat het 'onmogelijk is stil te blijven na deze vertoning van Rose Mc­Gowan die enkel en alleen haar boek wil promoten.

In Brave schrijft McGowan dat Weinstein haar uitkleedde en tegen haar zin orale seks met haar had. Om Weinsteins onschuld te bewijzen, haalt zijn advocaat er twee getuigen bij, de toenmalige manager van McGowan en Ben Affleck. Er kwam meteen een tegenreactie van Rose McGowan. 'Jullie worden vervloekt voor het leed dat jullie hebben veroorzaakt', schreef ze op Twitter.