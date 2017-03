40 jaar 'Eraserhead' van David Lynch: de film die nog altijd niemand snapt

Veertig jaar geleden kwam een vrijwel onbekende regisseur met Eraserhead aandraven, een verontrustende nachtmerrie in zwart-wit. David Lynch had tot dan enkel kortfilms op zijn palmares staan, en het maken van zijn langspeeldebuut was bepaald geen sinecure. Het duurde vijf jaar om zijn surreële eerstgeborene rond te krijgen. Sets moesten worden opgebouwd en afgebroken, er werd gewisseld van cameraman en hoofdrolspeler Jack Nance moest al die jaren een onmogelijk kapsel onderhouden.

...