De genderrevolutie in hiphop: rapt nieuw talent de macho vaarwel?

Enkele weken geleden treedt de New Yorkse rapper Princess Nokia op tijdens een modeshow voor het goede doel aan de universiteit van Cambridge. Na drie nummers houdt ze het voor bekeken. De reden? Een mannelijke student in het publiek zou haar weinig verbloemde beledigingen als 'show me your tits' naar het hoofd geslingerd hebben. Princess Nokia hanteert naar eigen zeggen een zero tolerance voor seksuele intimidatie en slaat de man in het gezicht. Achteraf beweert de student 'Let's go Abigail!' te hebben geroepen.

