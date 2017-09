'Vertel me het einde' van Valeria Luiselli: Lees. Dit. Boek.

De vluchtelingencrisis is een van de grote schandvlekken van deze tijd. De kampen van Calais, het massagraf dat de Middellandse Zee heet, de tenten in stadsparken, de angstzaaiende politici die voor enkele procenten winst in de polls bereid zijn om de Conventie van Genève in vraag te stellen of deals met dictatoriale regimes te verdedigen, het openlijke racisme op onlinefora: het woord schaamte is te beperkt om ons flagrant gebrek aan erbarmen te vatten.

