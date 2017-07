'Praagse nachten' van Benjamin Black: een rijke, fascinerende en zelfrelativerende roman

Wanneer Christian Stern eind 1599 Praag binnenrijdt, is het eerste wat hij op zijn weg vindt een lijk. De hals is van oor tot oor doorgesneden waardoor deze Magdalena Kroll een tweede, wreed lachende mond lijkt te hebben. Stern is de 25-jarige bastaard van de bisschop van Regensburg, maar het is niet zijn twijfelachtige afkomst die hem bij keizer Rudolf II in de kijker doet lopen. Nee, de keizer gelooft in de voorspellende kracht van dromen en laat hij nu net een paar nachten eerder gedroomd hebben dat er een ster uit het Westen zou komen die de overwinning op de perfide Turk zou aankondigen. Wie kan dat anders zijn dan deze Stern? Magdalena was ...