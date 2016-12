Dit zijn de 10 beste boeken van 2016 volgens Knack Focus

Schrijver Morten Strøksnes bedenkt met een kunstenaarsvriend een even heroïsch als idioot plan: een IJslandse haai vangen, een beest dat makkelijk enkele honderden jaren oud kan worden, bijna een ton weegt en eigenlijk niet te vreten is wegens giftig. En dat op een rubberboot. Met een hengel. Slinks vertelt Strøksnes tijdens het dobberen het verhaal van de zeeën. Over hoe kostbaar al dat water is, en hoeveel geheimen het nog herbergt. En dat we er misschien maar beter goed voor zorgen, want alle leven is tenslotte uit de oceanen ontstaan.

Tegelijk vertelt Strøksnes over het tanende vissersleven en de oprukkende moderniteit. Zonder prekerig te worden, wijst hij op de gevaren van overbevissing en vervuiling. Mooi ook hoe zijn kunstenaarsvriend een leeglopend dorp nieuw leven probeert in te blazen door een oude hal tot ontmoetingscentrum te renoveren. Dat gaat gepaard met bier, wat op zijn beurt weer ruzie veroorzaakt en Strøksnes deinst er niet voor terug om zijn eigen kleinzerigheid onder de loep te nemen. Het zorgt voor rake en vaak hilarische observaties.

Haaienkoorts is in wezen een ode aan de natuur, en aan die rare zoogdieren die op een dag het water van zich af schudden en op land gingen leven. Om dan met een bootje terug de zee op te gaan. Want het water blijft lonken.

De 10 beste boeken van 2016 volgens Knack Focus

10. BRIEVEN UIT GENUA - Ilja Leonard Pfeijffer

Omdat de bloedende aambeien van een dichter schitterende literatuur opleveren.

9. WIL - Jeroen Olyslaegers

Opdat we het niet zouden vergeten.

8. ONS SOORT MENSEN - Juli Zeh

Om uzelf tegen te komen.

7. IK DENK DAT HET VOORBIJ MOET ZIJN - Iain Reid

Omdat 2016 een horrorjaar was, en Reid u nog meer angststoornissen bezorgt. Kunnen er nog wel bij.

6. WAT VAN JOU IS - Garth Greenwell

Omdat Greenwell - wel, lees het gewoon.

5. DE GIN-KAST - Lesie Jamison

Omdat u uzelf, met een glas champagne in de hand, weer eens gaat wijsmaken dat u in 2017 minder gaat drinken.

4. DE NIX - Nathan Hill

Omdat de Great American Novel nog steeds springlevend is (en u zich mateloos wilt ergeren aan de tien laatste pagina's).

3. WINTERS TUIN - Valerie Fritsch

Om uw boekhandelaar op stang te jagen: Winters tuin zou eind 2016 verschijnen, maar dit Duitse pareltje werd (tot de vroege lente?) uitgesteld. Elke week langsgaan en vloekend aan de kassa staan. Fun!

2. CLARICE LISPECTOR - Benjamin Moser

Omdat u Lispector, de vrouwelijke Borges, moet ontdekken.

1. HAAIENKOORTS - Morten Strøksnes

Omdat u eindelijk eens op een rubberboot te midden van een plas ijswater een prehistorische haai wilt opvissen.